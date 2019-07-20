MANİSA AİGAİ ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Aigai Antik Kenti'nde 2019 yılı kazı çalışmaları 'nekropolis' alanında başladı. Şimdiye kadar 3 bin mezarın bulunduğu bölgede çalışmaların devamı sonrasında yaklaşık 1000 yıllık yaşamdan kalan 10 binin üzerinde olduğu sanılan mezarın bulunması hedefleniyor. Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınında bulunan Aigai Antik Kenti'nde 2019 yılı kazı çalışmaları 10 kişilik bir ekiple başladı. Yunusemre Belediyesi sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle gerçekleşen kazı çalışmaları bu yıl, 3 bin mezarın tespit edilerek belgelendiği nekropolis alanında devam edecek. Fransa, İtalya ve Almanya'dan da arkeologların katılımıyla uluslararası proje gerçekleştirilen nekropolis alanındaki mezarlarda ortaya çıkan kemik kalıntıları ile tarihe ışık tutulacak.3 BİN MEZAR BELGELENDİ8 Temmuz'da başlanılan kazı çalışmalarını 15 Eylül'e kadar sürdürmeyi planladıklarını ifade eden Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, şunları söyledi2014 yılında başladığımız mezarlık bölgesi olan 'nekropolis'te bu yıl çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kentin mezarlık alanı çok büyük bir bölgede hakimiyet sürüyor. Burada uluslararası bir proje gerçekleştirdik. Fransa'dan, İtalya ve Almanya'dan meslektaşlarımızın da katıldığı çok büyük bir proje çalışması var. Bu çalışmalarımız çok önemli sonuçlar doğurdu. Burada yaklaşık 3 bine yakın mezar belgeledik. Burada 1000 yıl boyunca insanlar yaşamış. Bu süre boyunca ölen insanlar da kentin dışına gömülmüş. Fakat arazinin yapısı kayalık olduğu için üst üste gömülmemiş, yayılmak zorunda kalınmış. Yani kentin neredeyse 3 katı büyüklüğünde bir mezarlık alanı var. Şu an çalışamlarımız devam ediyor. Bu yıl burada yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz. Buradaki çalışmalar sonrasında belgelediğimiz mezarlık sayısı çok daha fazla olacak. Belki 10 bin belki de 10 binin üzerinde insanın mezarının olduğunu düşünebiliriz.