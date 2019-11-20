Manisa AK Parti'nin yeni il başkanı Salih Hızlı oldu
6 saat önce
AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevinden ayrılan Berk Mersinli'nin yerine Akhisar eski belediye başkanı Salih Hızlı'nın getirildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevinden ayrılan Berk Mersinli'nin yerine Akhisar eski belediye başkanı Salih Hızlı'nın getirildiği belirtildi.
Manisa'da AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli'nin görevinden ayrılarak Marmara Bölge Koordinatörlüğü görevine atanmasının ardından boşalan AK Parti Manisa İl Başkanlığına, Akhisar'ın eski belediye başkanı Salih Hızlı getirildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salih Hızlı'nın Manisa İl Başkanlığı görevine atanmasını onayladığı kaydedildi. - MANİSA
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