Manisa akhisar'da 4,7'lik depremnin ardından vatandaşlar belediyenin sığınma noktalarında toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa akhisar'da 4,7'lik depremnin ardından vatandaşlar belediyenin sığınma noktalarında toplandı - Son Dakika

Manisa akhisar'da 4,7'lik depremnin ardından vatandaşlar belediyenin sığınma noktalarında toplandı

18 dakika önce

MANİSA Akhisar'da 4,7'lik depremnin ardından vatandaşlar belediyenin sığınma noktalarında toplandı.

MANİSA Akhisar'da 4,7'lik depremnin ardından vatandaşlar belediyenin sığınma noktalarında toplandı

Manisa akhisar'da 4,7'lik depremnin ardından vatandaşlar belediyenin sığınma noktalarında toplandı

Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:57 Kaynak: DHA
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