Manisa akhisar'da 4,7'lik depremnin ardından vatandaşlar belediyenin sığınma noktalarında toplandı... - Son Dakika

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Manisa akhisar'da 4,7'lik depremnin ardından vatandaşlar belediyenin sığınma noktalarında toplandı...
14 dakika önce
MANİSA Akhisar'da 4,7'lik depremnin ardından vatandaşlar belediyenin sığınma noktalarında toplandı - 2.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
MANİSA Akhisar'da 4,7'lik depremnin ardından vatandaşlar belediyenin sığınma noktalarında toplandı - 2
Son Dakika Son dakikla: Manisa'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü Çin'de yaşayan Antepli yaşanılanları anlattı! "Burada fare yılı kutlanıyor, sakın gelmeyin" Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar