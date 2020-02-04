Manisa akhisar'da 4,8 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerası) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa akhisar'da 4,8 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerası) - Son Dakika

Manisa akhisar'da 4,8 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerası)

29 dakika önce

MANİSA Akhisar'da 4,8 büyüklüğünde deprem (4) GÜVENLİK KAMERASI)

MANİSA Akhisar'da 4,8 büyüklüğünde deprem (4) GÜVENLİK KAMERASI)

Manisa akhisar'da 4,8 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerası)

Akhisar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:47 Kaynak: DHA
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