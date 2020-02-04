Manisa akhisar'da 4,8 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerası) - Son Dakika

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Manisa akhisar'da 4,8 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerası)
29 dakika önce
MANİSA Akhisar'da 4,8 büyüklüğünde deprem (4) GÜVENLİK KAMERASI)
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:47 Kaynak: DHA
MANİSA Akhisar'da 4,8 büyüklüğünde deprem (4) GÜVENLİK KAMERASI)
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