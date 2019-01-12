Son Dakika Haberleri: Manisa Akhisar'da Dere Taşkını Karayolunda Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Manisa Akhisar'da Dere Taşkını Karayolunda Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Manisa Akhisar'da dere taşkını karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi (2)(Tür: Yurt)

Manisa Akhisar'da dere taşkını karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi (2)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:25 Kaynak: DHA

Manisa, Akhisar, Güncel
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