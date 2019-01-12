Manisa Akhisar'da Dere Taşkını Karayolunda Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
1 saat önce
Manisa Akhisar'da dere taşkını karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi (2)(Tür: Yurt)
Manisa Akhisar'da dere taşkını karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi (2)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:25 Kaynak: DHA
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