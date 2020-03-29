Manisa Akhisar'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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Manisa Akhisar'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
Manisa Akhisar'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa Akhisar'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
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