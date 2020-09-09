MANİSA Akhisar'da orman yangını - Son Dakika

Akhisar'da orman yangını

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Hasköy Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine alevlere, Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale sürüyor.