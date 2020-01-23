Son Dakika › Güncel › Manisa akhisar deprem anı marketin güvenlik kameralarına böyle yansıdı - Son Dakika
Manisa akhisar deprem anı marketin güvenlik kameralarına böyle yansıdı
6 saat önce
Manisa Akhisar deprem anı marketin güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:04 Kaynak: DHA
Manisa Akhisar deprem anı marketin güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Son Dakika Manisa'daki deprem anı kamerada! Kafedeki herkes bir tarafa savruldu Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki