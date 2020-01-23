Manisa akhisar karabörklü köyü camiisinde çatlaklar meydana geldi - Son Dakika

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Manisa akhisar karabörklü köyü camiisinde çatlaklar meydana geldi
6 saat önce
Manisa Akhisar Karabörklü Köyü camiisinde çatlaklar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:54 Kaynak: DHA
Manisa Akhisar Karabörklü Köyü camiisinde çatlaklar meydana geldi
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