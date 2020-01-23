Manisa akhisar karabörklü köyü camiisinde çatlaklar meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa akhisar karabörklü köyü camiisinde çatlaklar meydana geldi - Son Dakika

Manisa akhisar karabörklü köyü camiisinde çatlaklar meydana geldi

6 saat önce

Manisa Akhisar Karabörklü Köyü camiisinde çatlaklar meydana geldi.

Manisa Akhisar Karabörklü Köyü camiisinde çatlaklar meydana geldi

Manisa akhisar karabörklü köyü camiisinde çatlaklar meydana geldi

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:54 Kaynak: DHA
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