Manisa Akşener Beka Gitti 'Beş Harfliler' Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programına Turgutlu ilçesinden başladı. Akşener, beka tartışmalarına değinerek, Bu bir yerel seçim. 'Beka beka' dediler. Döndük dedik ki sandalyeniz tehdit altında değil, bir problem yok. Bu kez beka gitti 'beş harfliler' geldi dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı için öğle saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Akşener'i burada İYİ Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve partililer karşıladı. Akşener konvoyla ilk mitingi için Turgutlu'ya geçti. Akşener'i ilçe girişinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın ve partililer karşıladı. Turgutlu merkezine parti otobüsüyle gelen Akşener'e ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Selfie isteğini kırmayan Akşener, otobüsten halkı selamlayıp, Atatürk Bulvarı'ndaki mitinge geçti. Akşener, şunları söyledi



Bu meydanı şenlendirdiniz, hakkınızı helal edin. Şimdi biz bir yerel seçime gidiyoruz. Sanırsınız ki Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Sakın ola bu dile aldanmayın. Bu bir yerel seçim. 'Beka beka' dediler. Döndük dedik ki sandalyeniz tehdit altında değil, bir problem yok. Bu kez beka gitti 'beş harfliler' geldi. 11 milyon oy almış CHP seçmenini, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenini, 1 milyon oy almış Saadet ve Demokrat Parti seçmenini teröristlikle suçladılar. Biz yuhlamıyoruz. Neşeli neşeli seçim kampanyası yapıyoruz. Neşeniz kaçtı. Yüzlerine vurunca problem oldu. Şimdi Kemal Bey kurtardı, bana daha çok kızıyor. 'Bu kadın', arkasından 'Bayan Meral', sonra 'Hanımefendi'ye döndü. Sağ olsun beyefendi. Biz bunları yaşadık, gördük geldik. Bu 18 milyon oyu almış partilerin seçmenlerine 'terörist' dedin mi; dedin. Türkiye'nin bir bölümünde 'zillet' dedin mi; dedin. 'İllet' dedin mi; dedin. Biz sana bir şey diyor muyuz; demiyoruz. Ama buradan ilan ediyorum. Bu arkadaşlar 2002 senesinden beri Türkiye'yi uçuruyor, aşırıyor, kaçırıyor. Her seçimden sonra ayaklardaki zincirlerden kurtulunuyor. Artık bıktık bu zincirlerden. Buradan ilan ediyorum. Bana bak efendi, bu zincirleri ayağına kim vurduysa söyle ben kıracağım o zincirleri. Bıktık bu zincirlerden.



'BEKAYI UYDURDULAR'



Türkiye'nin her alanda ithal eden bir ülke haline geldiğini belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü



Çiftçi perişan. Çiftçiyi üretir hale getirmek için 'Mazottan ÖTV'yi indir' dedik. Ama Turgutlu çiftçisi mazotu 6- 6,5 lira alırsa elbette ürününü pahalıya çıkarır. Şimdi bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde, belediye başkan adaylarını hizmet açısından değerlendirin. Şimdi Çetin Akın belediye başkanı seçilirse, Turgutlu'nun bekası gidiyor. Dün belediye başkan yardımcılığı yaparken bekanıza halel getirdi mi Şimdi nasıl getirecek Şimdi bu aziz millet yemedi bunu, bekayı uydurdular. Ama beka yokmuş, 'beş harfliler' sorunu varmış. Biri 'Meral', biri 'Kemal', biri 'Temel'. Recep ne ola ki Recep de beş harfli. Ama o Tayyip Bey'in peşinden gidiyor. O altı harfli. Biz bu seçimlerin yerel seçimler olarak gitmesini istiyoruz. O ilçenin o şehrin sorunlarını dinlediği bir seçim olmasını istiyorum. Bugün her iki başkan için oy istemeye geldim. Onlar da gelsin. Onlar da size kendilerini anlatıp, oyu istesin. 31 Mart'ta onların kulaklarını çekin. Çektiniz mi Ne oldu Manisa gitti, İstanbul gitti, Ankara gitti, İzmir gitti, Bursa gitti, Samsun gitti, Trabzon gitti, Ordu gitti. Televizyonda dedi ya 'Benim ne olduğumu bilir' diye. Allah var biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Çektik mi kulağı Ne diyecek 'Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım' diyecek.



BAKAN PAKDEMİRLİ'Yİ ELEŞTİRDİ



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren Akşener, iktidarın 31 Mart seçimlerini ısrarla yerel seçim havasından çıkarmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi



Ben tütüncü kızıyım. Ne zordur onu dizmek ama bunlar bilmez. Baktık ki Fransa'dan arpa ithal ediyoruz. Bu Tarım Bakanı daha felaket. Avrupa'nın en büyük yetiştiricisi olduğunu iddia etti arkadaş. Sen Sırbistan'dan, Fransa'dan et, hayvan ithal ediyorsun. Angus adını sayenizde öğrendik. Halbuki burada hayvan yetişirdi. Çiftçiyi öldürdüler. Bu Tarım Bakanı patates ekmesini yasakladı. Ne oldu 15- 20 Nisan arasında soğan patates ithalatı serbest.



Akşener, mitingin ardından Salihli ilçesine geçti.

