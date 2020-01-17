Manisa alaşehir'de bilinçli üretim için 'bağ budama' kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa alaşehir'de bilinçli üretim için 'bağ budama' kursu - Son Dakika

Manisa alaşehir'de bilinçli üretim için 'bağ budama' kursu

7 saat önce

Alaşehir'de bilinçli üretim için 'bağ budama' kursuMANİSA'nın üzümün başkenti ilçesi Alaşehir ilçesinde düzenlenen 'Bağ Budama Kursu'na ilgi büyük oldu.

Alaşehir'de bilinçli üretim için 'bağ budama' kursu

MANİSA'nın üzümün başkenti ilçesi Alaşehir ilçesinde düzenlenen 'Bağ Budama Kursu'na ilgi büyük oldu.

Alaşehir'de, Halk Eğitim Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa Bağ Budama Kursu düzenledi. Kursa 22'si kadın 80 kişi katıldı.

Toplam 102 saat sürecek kursta, Ziraat Mühendisi Hafize Metin tarafından kursiyerlere pazartesi ve salı günleri toprak ve fidan seçimi, bağ budama, gübreleme ve hastalıkla mücadele gibi teorik bilgiler veriliyor. Kursiyerlere ayrıca uygulamalı budama çalışmaları da yaptırılıyor. Kursun bir bağda yapılan uygulamalı bölümüne Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürü Bülent Güleç, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alaşehir İşletmesi Sorumlusu Yüksek Ziraat Mühendisi Mahmut Aşık da katıldı.

Kursiyerlere eğitim veren Ziraat Mühendisi Hafize Metin, kursun ana temasının, toprak ve üzüm çeşidi seçimi, budama yani kültürel işlemler sulama güvenle gübreleme, hastalık ve zararlarla mücadele olduğunu söyledi.

Manisa alaşehir'de bilinçli üretim için 'bağ budama' kursu

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:27 Kaynak: DHA
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