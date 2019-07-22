Son Dakika Haberleri: MANİSA Alaşehir'de gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı-EK
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MANİSA Alaşehir'de gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı-EK

30 dakika önce

MANİSA Alaşehir'de gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı-EK.

MANİSA Alaşehir'de gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı-EK
MANİSA Alaşehir'de gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı-EK
Alaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:15 Kaynak: DHA
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