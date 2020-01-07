Manisa alaşehir'de kar mesaisi - Son Dakika
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Manisa alaşehir'de kar mesaisi

6 saat önce

Alaşehir'de kar mesaisiMANİSA'nın Alaşehir ilçesinin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı zorlaştırdı.

Alaşehir'de kar mesaisi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı zorlaştırdı. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların kapanmasının önüne geçti.

Alaşehir'de dün (pazartesi) başlayan kar yağışı, bugün de sürdü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı, 30 santimetreyi aştı. Yüksek kesimde yer aldığı için en çok etkilenen Horzumalayaka, Horzumkeserler, Serinyayla, Çamlıbel, Dağhacıyusuf, Kestanederesi, Çarıktekke, Çarıkbozdağ ve Evrenli mahallerinin yollarında, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar sayesinde, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi. Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, "Ekiplerimizin çalışmalarıyla halen kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Amacımız yollarımızı açık tutarak, vatandaşlarımızı mağdur etmemek. Şu an itibariyle kapalı yolumuz bulunmuyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, kötü hava koşullarının hayatı olumsuz etkilememesi için gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerdir" dedi.

Manisa alaşehir'de kar mesaisi

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
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