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Manisa alaşehir'de koray avcı rüzgarı

21 dakika önce

Alaşehir'de Koray Avcı rüzgarıManisa'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Üzüm Festivali kapsamında konser veren ünlü şarkıcı Koray Avcı, hayranlarını coşturdu.

Alaşehir'de Koray Avcı rüzgarı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Üzüm Festivali kapsamında konser veren ünlü şarkıcı Koray Avcı, hayranlarını coşturdu.

Şarkıcı Koray Avcı, Alaşehir 2'nci Üzüm Festivali çerçevesinde Alaşehir Stadı'nda düzenlenen konserde hayranları ile buluştu. Zaman zaman yağan yağmura rağmen konseri yaklaşık 15 bin kişi izledi. Ünlü şarkıcı konserinde, kendi albümlerindeki sevilen şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş, Cem Karaca, Barış Manço, Müslüm Gürses ve Mahzuni Şerif'in de aralarında yer aldığı sanatçıların eserlerini de seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Avcı, bazı şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Avcı, bazı şarkı ve türkülerdeki dansları ile de dikkat çekti.

Konserinin bir bölümünde 25 yaşındaki engelli hayranı Anıl Yener'in yanına giden Avcı, 'Ellerimde Çiçekler' isimli parçaya eşlik etmesini sağladı. Havaifişek gösterisiyle sona eren konserin sonunda CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Koray Avcı'ya çiçek verip Alaşehir üzümü hediye ederek, katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Koray Avcı, Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:42 Kaynak: DHA
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