Manisa alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Manisa alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı

7 saat önce

Alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralıManisa'nın Alaşehir ilçesinde, şarampole yuvarlanan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, şarampole yuvarlanan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Salihli-Alaşehir Karayolu Örnekköy mevkisinde meydana geldi. Salihli'den Alaşehir yönüne giden İbrahim Tufan (45), aniden yola fırlayan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, kullandığı 07 FUN 25 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Minibüsteki Gamze Çiftçi (35) ile soyadı henüz belirlenemeyen 55 yaşındaki 'Muzaffer' isimli kişi yaşamlarını yitirirken, sürücü İbrahim Tufan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Minibüsteki 11 kişinin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Denizli'deki akrabalarına ziyarete giderken kazanın yaşandığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı

Alaşehir, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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