Manisa alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimi - Son Dakika

Manisa alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimi

6 saat önce

Alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimiManisa'nın Alaşehir ilçesende, polisin geniş katılımlı olarak düzenlediği denetimlerde bir miktar uyuşturucu madde ve bir kurusıkı tabanca ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimi

Manisa'nın Alaşehir ilçesende, polisin geniş katılımlı olarak düzenlediği denetimlerde bir miktar uyuşturucu madde ve bir kurusıkı tabanca ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeleri ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Alaşehir'deki okul çevreleri, parklar ve metruk binalarda denetimler yapıldı. Denetimlerde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Asi' de kullanıldı. Saat 10.00 ile 17.000 saatleri arasındaki denetim kasamında, 7 okul, 6 park ve 3 metruk binada yapılan aramalarda, 1.26 gram uyuşturucu madde bonzai, 0.06 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan araçlarında ve evraklarında çeşitli eksiklikler bulunan 3 sürücüye de toplam 10 bin 464 lira para cezası kesildi.

Manisa alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimi

Alaşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan adam yakalandı 27 yaşındaki oyuncu Harry Hains, hayatını kaybetti Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı

Son Dakika Haberleri
17:13 Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Son Dakika
17:13 Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor… - Son Dakika
17:12 Ressam Canip Taşkıran suluboya sergisi ile Bornova'da - Son Dakika
17:12 Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı - Son Dakika
17:07 Balıkçı gemisiyle çarpışan tanker Kısırkaya açılarına çekildi - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 17:13:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa alaşehir'de okul önleri, park ve metruk binalara polis denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]