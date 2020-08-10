Manisa Alaşehir'de sağanak etkili oldu; yollar kapandı - Son Dakika

Manisa Alaşehir'de sağanak etkili oldu; yollar kapandı

Alaşehir'de sağanak etkili oldu; yollar kapandıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle, dereler taştı, bazı mahalle yolları kapandı.

Alaşehir'de sağanak etkili oldu; yollar kapandı MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle, dereler taştı, bazı mahalle yolları kapandı. Alaşehir Belediyesine ait ekiplerin çalışmaları sonucunda yaklaşık bir buçuk saat kapalı kalan mahalle yolları tekrar ulaşıma açıldı. Alaşehir - Salihli ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Eski İzmir Yolu üzerinde bulunan Alhan, Kurudere,Horzum sazdere derelerinin taşması sonucu, Kavaklıdere, Alhan, Şahyar, Kurudere, Horzum Sazdere mahalleleri yolları ulaşıma kapandı. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu kapanan bazı yollar, Alaşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaklaşık bir buçuk saat sonra tekrar ulaşıma açıldı. Yolların açılması için yapılan çalışmalara katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Derelerin taşması sonucu, ortaya çıkan molozlar ve yollardaki yarılmalar nedeniyle Kavaklıdere, Şahyar, Kurudere, Horzum Sazdere mahallelerimizin yolları ulaşıma kapandı. Yolların kapandığı ihbarını alır almaz, belediye ekiplerimizle çalışmalara başladık" dedi. (GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR) Nurettin Doğan/ MANİSA, (DHA)

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 00:20

Kaynak: DHA

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