Son Dakika Haberleri: Manisa alaşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit 3 kişinin ölümüne neden oldu
Son Dakika Güncel Manisa alaşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit 3 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

Manisa alaşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit 3 kişinin ölümüne neden oldu

6 saat önce

Manisa Alaşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit 3 kişinin ölümüne neden oldu.

Manisa Alaşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit 3 kişinin ölümüne neden oldu

Manisa alaşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit 3 kişinin ölümüne neden oldu

Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:24 Kaynak: DHA
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