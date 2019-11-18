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Manisa alaşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit 3 kişinin ölümüne neden oldu
6 saat önce
Manisa Alaşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit 3 kişinin ölümüne neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:24 Kaynak: DHA
Manisa Alaşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit 3 kişinin ölümüne neden oldu
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