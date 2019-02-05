Son Dakika Haberleri: Manisa Alaşehir'e Doğalgaz Boruları Döşeniyor

Manisa Alaşehir'e Doğalgaz Boruları Döşeniyor

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğalgaz hattının şehir içi boru döşeme çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğalgaz hattının şehir içi boru döşeme çalışmalarına başlandı.

Geçen ay Kula'dan Alaşehir'e doğalgaz boru hattı ulaştı. Alaşehir şehir içi boru hattının döşenmesine de başlandı. Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, MHP Alaşehir ilçe başkanı Ali Apan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk, MHP Belediye Meclis Üyesi Murat Biber ve vatandaşlar hattın döşeme çalışmaları için düzenlenen etkinliğe katıldı. Uçak, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde döşeme çalışmaları tamamlanacak. Eylül- ekim aylarında tahminen 5 bin konutumuza kadar belki de daha fazla binamıza doğalgaz verilecek" dedi. Etkinliğe katılanlar hat önünde birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:47 Kaynak: DHA

Manisa, Alaşehir, Güncel
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