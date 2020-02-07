Manisa alaşehir'in 15 mahallesinde, taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
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Manisa alaşehir'in 15 mahallesinde, taşımalı eğitime kar engeli

6 saat önce

Alaşehir'in 15 mahallesinde, taşımalı eğitime kar engeliMANİSA'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerindeki kırsal 15 mahallenin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alaşehir'in 15 mahallesinde, taşımalı eğitime kar engeli

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerindeki kırsal 15 mahallenin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Mahallerdeki taşımalı eğitime ise 1 gün süreyle ara verildi. Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Alaşehir'de saat 02.00 sıralarında başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki Alayaka, Horzum Keserler, Horzum Embelli, Kestane Deresi, Karadağ, Serinyayla, Çarıkbozdağ, Bahçeli, Evrenli, Kozluca, Osmaniye, Azıtepe, Bahadır, Dağhacıyusuf ve Evrenli mahallerinde etkili oldu. Park halindeki araçlar, evlerin çatıları, ağaçların dalları beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi, yüksek kesimlerdeki kırsal mahallerde ise 50 santimetreyi buldu.

Kırsal mahallere ulaşımın sağlandığı yollar, kardan kapanırken, taşımalı sistemle eğitim gören toplam 4 bin öğrenci, okullarına gidemedi. Alaşehir Belediyesi'nin Fen İşleri ekipleri, kapanan yolları açmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, Alaşehir Kaymakamlığı'nca taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, "Gece başlayan kar yağışı nedeniyle kırsal mahallerimizin yolları kapandı. Mahalle muhtarlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucu Fen İşleri'ne bağlı ekiplerimiz yolların açılması çalışmalarına başladı" dedi.

Manisa alaşehir'in 15 mahallesinde, taşımalı eğitime kar engeli

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:19 Kaynak: DHA
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