Manisa alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi - Son Dakika
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Manisa alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi

6 saat önce

Alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisiMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Alaşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Kar nedeniyle kırsal Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Kozluca, Uluderbent, Karadağ ve Horzum mahallerinde yollar ulaşıma kapanırken, belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda yollar ulaşıma açılırken, belediye ekipleri tekrar yolların kapanmasını önlemek için bölgelerde önlemlerini sürdürüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "İlçemizin kırsal ve yüksek yerleşim yerlerinde dün gece başlayan kar yağışı sebebiyle ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürdüler. Özellikle Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Kozluca, Uluderbent, Karadağ ve Horzum mahallerimizde ekiplerimiz aralıksız olarak hizmet vererek, yolların kapanmasını engellemeye çalışıyorlar. An itibarıyla kapalı olan yolumuz yok, zaman zaman yağan kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz bölgeden ayrılmayarak, çalışmalarını sürdürmektedirler. Amacımız yollarımız açık tutarak, vatandaşlarımızı mağdur etmemek. Fen işlerine bağlı ekiplerimiz de kötü hava koşullarının hayatı olumsuz etkilememesi için gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerdir" dedi.

Manisa alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:12 Kaynak: DHA
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