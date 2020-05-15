MANİSA Ambulans helikopter üzerine sıcak su dökülen minik Alparslan için havalandı - Son Dakika

Ambulans helikopter üzerine sıcak su dökülen minik Alparslan için havalandı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, evde üzerine sıcak su dökülen 8 aylık bebek Alparslan Demir, sağlık ekiplerinin evde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

Soma'da 8 ay önce dünyaya gelen Alpaslan Demir'in göğsüne dün, saat 01.00 sıralarında sıcak su döküldü. Minik Alparslan, ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin evdeki ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, talihsiz bebeğe üçüncü derece yanık teşhisi koydu. Manisa'da yanık merkezi bulunmaması nedeniyle doktorlar, minik Alparslan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Hastanenin pistine inen ambulans helikopter, kuvöz içerisindeki bebeği aldıktan sonra Ankara'ya götürmek üzere tekrar havalandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Hastamızın tedavisinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon birimi ile iletişime geçtik. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hastamız için helikopter ambulans ilçemize geldi. Zaman ile yarış halinde olan hastamızın Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile Ankara'ya nakli gerçekleşti. Hastamıza acil şifalar dilerim" dedi.