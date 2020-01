Manisa annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

MANİSA Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, annesi 53 yaşındaki Ummuhan A.'yı, çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan 18 yaşındaki Kaan A. adliyeye sevk edildi.

Ailesinden ayrı yaşayan Kaan A., dün saat 20.00 sıralarında, annesi Ummuhan A.'nın Seyitali Mahallesi, Kula Eski Sanayi Sitesi yakınındaki evininin önüne geldi. İddiaya göre Kaan A., annesini cep telefonuyla arayıp, konuşmak için aşağıya inmesini istedi. Oğlunun isteği üzerine dışarı çıkan Ummuhan A., bir anda oğlunun bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 15 bıçak darbesi isabet eden Ummuhan A., kanlar içinde kalırken, oğlu kaçtı. Oğlunun uzaklaşmasını ardından Ummuhan A., yaralı halde sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ummuhan A.'nın feryadına koşan çevredekilerin de ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Ummuhan A., Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ummuhan A., hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle daha kapsamlı olan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da an be an görüntülendiği ortaya çıkan olayın ardından kaçan Kaan A. ise daha sonra Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne suç aleti bıçakla teslim oldu.

Kaan A., polisteki işlemlerinin ardından bugün öğlen adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Manisa'nın Kula ilçesinde, annesi Ummuhan Akça'yı (53), 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan Kaan Akça (18) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Babasından ayrılmasının ardından annesi başkasıyla birlikte yaşayan Kaan Akça'nın ifadesinde, ailevi sebeplerden dolayı daha önce annesini uyardığını, uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyince 'korkutmak için' bıçakladığını söylediği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ummuhan Akça'nın tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.