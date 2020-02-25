Manisa aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Manisa aranan hükümlü yakalandı

6 saat önce

Aranan hükümlü yakalandıMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 2 ayrı suçtan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat B. (37) saklandığı evde yakalandı.

Aranan hükümlü yakalandı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 2 ayrı suçtan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat B. (37) saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bugün, 'Basit yaralama ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat B.'nin yerini tespit etti. Serhat B.'nin, Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon yapıldı. Yakalanan Serhat B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Manisa aranan hükümlü yakalandı

Şehzadeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:09 Kaynak: DHA
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