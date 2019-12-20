Manisa arı üreticileri 'sıcak havadan' tedirgin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa arı üreticileri 'sıcak havadan' tedirgin - Son Dakika

Manisa arı üreticileri 'sıcak havadan' tedirgin

6 saat önce

Arı üreticileri 'sıcak havadan' tedirginKIŞ mevsimine rağmen havaların soğumaması nedeniyle Manisa'da, dışarı çıkan arıların, akşam hava birden serinleyince kovana dönemeyip telef olmaları, arıcıları tedirgin ediyor.

Arı üreticileri 'sıcak havadan' tedirgin

KIŞ mevsimine rağmen havaların soğumaması nedeniyle Manisa'da, dışarı çıkan arıların, akşam hava birden serinleyince kovana dönemeyip telef olmaları, arıcıları tedirgin ediyor.

Aralık ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar yakıt masrafı düşeceği için sevinirken arıcılar ise bu durumdan dertli. Hava sıcaklığının gündüzleri 15 dereceyi bulduğu Manisa'da, kovanlarından çıkan arılar, akşamları 7 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle yorgun düşüp, dönemeyerek telef oluyor. Yunusemre ilçesinin kırsal Aşağı Kayapınar Mahallesi'nde 17 yıldır arıcılık yapan evli, 2 çocuk babası Zafer Şahin, kış mevsiminde yaşanan yazdan kalma havanın arıcıları mağdur ettiğini söyledi. Normalde bu dönemde arıların kış uykusunda olması gerektiğine dikkati çeken Şahin, şöyle dedi

Arılar, yaz mevsiminde iki kez bal üretir ve kasım ayı itibariyle de kovanlarına girmeye başlar. Ancak hava derecesinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle arılar sıcak havaya kanıyor. Normal şartlar altında arılar, bu aylarda kovanların içerisinde durur. Sadece su ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çıkar ve kısa süre içerisinde kovanına geri dönüp, sıcak ortamda bulunur. Son günlerde hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde düşmemesi nedeniyle arılar yaz ayındaki gibi bal üretmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Bu da gelecek sezon bal üretiminin düşmesine neden olacak. Ayrıca öğlen saatlerinde sıcak havada kovandan bal yapmak için çıkan arı, akşam hava birden serinleyince geri dönerken ölme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Birkaç gündür yaşanan ölümler bizi tedirgin etti.

Kovanlardaki arıların giriş çıkışını ve hava almasını sağlayan bölümü kapatamadıklarını da belirten Zafer Şahin, Kapatırsak arılar havasızlıktan ölür. Ne yapacağız bilemiyorum. İnşallah, kış ayı kendisini bir an önce gösterir ve arılar da bu sıcak havaya kanmaz diye konuştu.

Manisa arı üreticileri 'sıcak havadan' tedirgin

Aralık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar, iki yıl önce 61 milyon liranın isabet ettiği bileti satan bayiye akın ediyor
Kuruluş Osman dizisini alp kıyafeti giyip kılıç kuşanarak izliyorlar Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi

Son Dakika Haberleri
17:40 İspanya ve Portekiz sele teslim: 4 ölü - Son Dakika
17:40 Telabyad'da un fabrikaları ve fırınlar çalıştırılmaya başladı - Son Dakika
17:40 "Pençe harekatlarında silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi" - Son Dakika
17:35 Bilecik'te ezan okuma yarışması - Son Dakika
17:35 Telabyad'da un fabrikaları ve fırınlar çalıştırılmaya başladı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika
16:35 Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:43:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa arı üreticileri 'sıcak havadan' tedirgin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]