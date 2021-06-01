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Manisa arıcılığına değer katacak proje - Son Dakika

Manisa arıcılığına değer katacak proje

01.06.2021 17:39
Manisa arıcılığına değer katacak proje, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Salihli ilçesinde hayata geçirilen "Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi" kapsamında 40 kursiyerin katılımı ile ana arı ve arı sütü üretimi eğitimleri başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Salihli ilçesinde hayata geçirilen "Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi" kapsamında 40 kursiyerin katılımı ile ana arı ve arı sütü üretimi eğitimleri başladı.

S.S. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Arıcılık Danışmanı Hüseyin Balkaya eğitiminde Salihli'ye bağlı Adala Mahallesi'nde başlayan proje kapsamında Türkiye'nin ihtiyacı olan yıllık 4 milyon ana arı üretiminin bir kısmının karşılanması hedefleniyor.

Manisa Bal Kooperatifi Arıcılık Danışmanı Hüseyin Balkaya, proje kapsamında 20 kişiye ana arı üretimi konusunda eğitim vereceklerini belirterek "Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Bal Kooperatifi olarak Manisa ilimizde 'Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütlerini Yetiştiriyor' adlı bir proje başlattık. Bu proje çerçevesinde 20 kişiye ana arı üretimi konusunda 20 kişiye de arı sütü üretimi konusunda uygulamalı eğitimle yetiştirmeyi planlıyoruz. Burada bu sahada 20 kişiye ana arı üretimi konusunda sahada uygulamalı eğitim vermeye başladık. Şuanda kursiyerlerimiz ana arı üretim kovanlarında döllenmemiş ana arıların kontrolünü gerçekleştiriyor" dedi.

"Ana arıya ihtiyaç var"

Ana arı konusunda kursiyerleri yetiştirmek onları ana arı konusunda kalifiye bir eleman haline getirmek istediklerini belirten Balkaya "Ülkemizde ana arıya çok büyük bir ihtiyaç var. Büyük bir talep var. Türkiye kovan varlığı açısından 8 milyon arı kovanıyla Çin'den sonra dünya da 2. sırada. Her yıl 4 milyon ana arıya ihtiyaç var. Çünkü her 2 yılda bir ana arıların genç vasıflı kaliteli ana arılarla yenilenmesi gerekiyor. Bu anlamda da büyük bir ana arıya ihtiyaç var. Bir çok üretici de ana arı tedarik edemiyor temin edemiyor. Manisa ilimizde de böyle bir açık var ana arıya ihtiyaç var. Türkiye'nin genelinde de bir ihtiyaç var. Bu üreticilerle kısmen de olsa bu açığı kapatmaya çalışacağız. Bu bir pilot örnek bir proje. Biz bunu şuan Salihli'de hayata geçirdik. Talep gelmesi halinde Manisa Büyükşehir Belediyemize talep gelmesi halinde. İlerleyen yıllarda Manisa'nın diğer ilçelerine de bu projeyi uygulamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Köprübaşı ilçesinde bir tarım işletmesinde Genel Müdür olarak görev yapan Burçin Gülen, "Bir tarım işletmesinin genel müdürlüğünü yapıyorum. Bahçemizde meyvecilik adına ceviz, badem ve kiraz üretiyoruz. Badem ve kiraz üretiminin önemli bir paydaşı olarak ta arıcılık faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bizim için arıcılık meyvelerimizin tozlanması adına da önemli. Ama aynı zamanda kendi adına da çok güzel ve keyifli bir uğraş. Bu süreçte arıcılıkla ilgili uğraşırken de görüyoruz ki her arı işletmesinin aynı zamanda profesyonel anlamda bu işi yürütebilmek için ana arıda üretmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir sürece ihtiyacımız vardı. Bizde bu eğitim faaliyetlerini fırsat bilip buraya geldik ki ihtiyacımız olan ana arıları hem kendimiz üretelim ihtiyaç fazlasını da satarak işletmemize bir gelir kaynağı yaratalım istedik" ifadelerini kullandı.

"Hayalim çiftlik kurmak"

Kursa katılma kararı ile ilgili olarak konuşan kursiyerlerden Serap Külekçi ise "Her kadının mutlaka bir şeyler üretmesi gerektiği düşüncesindeyim, O yüzden bu kursa katılma kararı aldık. Umarım kursu bitirdikten sonra bende en az 2 bin ana arı üretecek bir çiftlik kurarım. Kendi kendime, hem ülkeye hem ekonomiye hem aile bütçesine katkıda bulunmak istiyorum" dedi. - MANİSA

Manisa arıcılığına değer katacak proje
Manisa arıcılığına değer katacak proje
Manisa arıcılığına değer katacak proje
Manisa arıcılığına değer katacak proje
Manisa arıcılığına değer katacak proje
Manisa arıcılığına değer katacak proje
Manisa arıcılığına değer katacak proje
Manisa arıcılığına değer katacak proje
Manisa arıcılığına değer katacak proje
Manisa arıcılığına değer katacak proje
Manisa arıcılığına değer katacak proje
Manisa arıcılığına değer katacak proje

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Arı Sütü, Salihli, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa arıcılığına değer katacak proje - Son Dakika Ekonomi


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