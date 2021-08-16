Manisa, aşılamada 'mavi' kategoriye geçti - Son Dakika

MANİSA koronavirüse karşı (Covid-19) aşılamada, yüzde 75,9'luk oranla 'mavi' kategoriye ulaştı. Manisa 'da, vaka sayılarının önümüzdeki günlerde daha da azalmasını beklediklerini belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz , "Şu ana kadar 1 milyon 638 bin doz aşı ilimizde uygulandı. Bunun 852 bini 1'inci doz, 652 bini 2'nci doz, 131 bini de 3'üncü dozdur. Bu rakamlar itibariyle 1'inci dozda yüzde 75,9'luk orana ulaşılarak, mavi renk yani düşük risk grubuna ilimiz girmiş bulunmaktadır" dedi.

Manisa'da aşılama oranları, yüzde 75,9'luk orana ulaştı. Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık için belirlenen yüzde 75'lik hedefi geçen Manisa, düşük riskli iller grubuna dahil olarak 'mavi' kategoriye ulaştı. Manisa'da şu ana kadar 1 milyon 638 bin doz aşı uygulandığını belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Toplumsal bağışıklığımızı arttırmak adına Covid-19 salgını ile hem başa çıkma hem de normal yaşantımıza devam etmenin yolu aşılamaktan geçer. İlimizde bu konuda önemli gayret sarf edilmektedir. Şu ana kadar 1 milyon 638 bin doz aşı ilimizde uygulandı. Bunun 852 bini 1'inci doz, 652 bini 2'nci doz, 131 bini de 3'üncü dozdur. Bu rakamlar itibariyle 1'inci dozda yüzde 75,9'luk orana ulaşılarak, mavi renk yani düşük risk grubuna ilimiz girmiş bulunmaktadır. 2'nci dozda oranımız yüzde 57,9'dur. Oranımız bu hedefi de yüzde 75'lere çıkararak, artık yoğun bakımdaki hasta sayısını daha da aşağıya çekmek, entübe hasta sayısını, vefatlarda yok denecek seviyeye düşürme niyetindeyiz. 3'üncü dozda oranımız yüzde 11.6 ki, bundan sonraki 2'nci dozdaki hedefimize ulaştıktan sora 3'üncü dozu da bu oranlara çekme düşündeyiz. Şu an itibariyle 3'üncü doz çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. 16 Ağustos itibariyle 15 yaş üzeri ile 12 yaş ve üzeri olup da kronik rahatsızlığı bulunanların aşıları da sisteme yüklendi, onlar da aşılarını olabilir" diye konuştu.

Dünyada aşı olmayanlara belirli kısıtlamaların getirilmesinin normal olduğunu düşündüğünü belirten Vali Karadeniz, "1'inci ve 2'nci dozda yüzde 75'i tamamladığında ondan sonra sırası gelenler 3'üncü dozlarını da olurlarsa ben inanıyorum ki herkes işine de rahatlıkla gidebilecek, sosyal hayatlarını devam ettirecek. En önemlisi ise gündemimizde olan konu okulları rahatlıkla açıp, çocuklarımızı gönül rahatlığıyla okullarımıza gönderebileceğiz. Elbette bu konuda nasıl karar alınır bunu öngörmek mümkün değil ama en azından il içindeki durumlar, il il yapmaktan ziyade aşı olan ile olmayan arasında uygulamalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Gidişat ona doğru ilerliyor. Dünyada aşı olmayanlara belli kısıtlamalar getiriliyor. Çünkü bu anayasal bir haktır. Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır. Eğer birilerinin kendi kişisel tercihi, bir başkasının bu hakkını elinden alma noktasına geliyorsa ki, demokratik hak ve özgürlükler bir başkasının hakkının başladığı yerde biter. Dolayısıyla bu kısıtlamaların gelmesi gayet normaldir diye düşünüyorum" diye konuştu.AŞI ÇAĞRISI

Vali Karadeniz, Manisalı vatandaşlara aşı olma çağrısında bulunarak, "Öncelikle bu çalışmaları göstererek, Manisa'nın aşılamada ilk 25 il arasında yer almasını sağlayan tüm sağlık personelimize ve aşıya ilgi gösteren Manisa halkına teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aşılarımızı aynı titizlikle yaptırırsak, artık Manisa'da birkaç ay sonra toplumsal bağışıklığımızı arttırmış olacağız. Salgının artık bize etkisi, grip, nezle gibi diğer gündelik rahatsızlıklardan farksız olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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