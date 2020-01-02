Manisa ayakta duramayan kuzusuna oyuncak kamyonla destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa ayakta duramayan kuzusuna oyuncak kamyonla destek verdi - Son Dakika

Manisa ayakta duramayan kuzusuna oyuncak kamyonla destek verdi

6 saat önce

Ayakta duramayan kuzusuna oyuncak kamyonla destek verdiManisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 46 yaşındaki besici Kılıç Kaya, annesinin yeterince beslememesi nedeniyle doğumdan sonra ayağa kalkamayan kuzusunu yaşatmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Ayakta duramayan kuzusuna oyuncak kamyonla destek verdi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 46 yaşındaki besici Kılıç Kaya, annesinin yeterince beslememesi nedeniyle doğumdan sonra ayağa kalkamayan kuzusunu yaşatmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Veterinerin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için dik durması gerektiğini söylediği kuzusunu, üzerine sünger yerleştirdiği oyuncak kamyonun üzerine oturtup, bir bez yardımıyla bağlayrak, rahatça annesini emebilmesini sağladı.

Saruhanlı'nın kırsal Paşaköy Mahallesi'nde, 46 yaşındaki, evli, 2 çocuk babası Kılıç Kaya'nın çiftliğindeki koyunlardan biri geçen 20 Aralık'ta doğum yaptı. Dünyaya getirdiği yavrusu 2 gün ayağa kalkamadı. Bunun üzerine Kaya, 'Şans' ismini verdiği kuzusu için veterinerle görüştü. Veteriner, doğum yaptığı sıralarda hasta olan koyunun yavrusunu yeterince besleyememesi nedeniyle böyle bir sorun yaşandığını belirtip, kuzuların midelerinin farklı bölümlerden oluştuğundan hayvanın gelişimi için sütü ayaktayken alması gerektiğini söyledi. Veteriner, yavrunun oturarak ya da kucakta emdiği süt midesinin arka bölümlerine gitmediği için gelişemediğini de belirtti. Bunun üzerine Kaya, kuzunun dik durabilmesini sağlamak için kendince bir çözüm üretti. Çiftliğin bakıcısının oğluna ait oyuncak kamyonun üzerine kuzuyu yerleştiren Kaya, karnının acımaması için altına sünger destek koydu. Ardından bir bez yardımıyla kuzuyu oyuncak kamyona sarıp sabitleyerek, annesini daha rahat emebilmesini sağladı. Kuzusunu kurtarabilmek için böyle ilginç bir yöntem geliştiren Kılıç Kaya, Doğduktan sonra ayağa kalkamayan kuzuyu, kesmek, ölmesini beklemek ya da kayıtsız kalmak en kolayıydı. Ancak kolayına kaçmadık, yaşatmaya çalışıyoruz. Nihayetinde hayvanları seviyoruz. Onlar bize maddi kazancın yanında manevi destek de sağlıyor. Hayvanların da bu dünyada bizim kadar yaşam hakları var. Hele bir de besiciysek onlara özel ihtimam göstermemiz gerekiyor. Hayvanlar bize Allah'ın emaneti, o yüzden elimizden geldiği kadar güzel bakmaya çalışıyoruz. 'Şans'ı yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız dedi.

Manisa ayakta duramayan kuzusuna oyuncak kamyonla destek verdi

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:09 Kaynak: DHA
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