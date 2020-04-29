MANİSA Babasını kurusıkı tabancayla yaraladı - Son Dakika

Babasını kurusıkı tabancayla yaraladı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hasan Ali Ş., tartıştığı babası Kadir Ş.'ye (49), kurusıkı tabancayla ateş etti. Namlu ucundan çıkan az miktardaki plastik parçanın isabet etmesiyle Kadir Ş. hafif yaraladı. Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Turgutlu Ovası'nda bulunan Arpalık mevkisinde meydana geldi. Erik bahçesinde bekçi Kadir Ş. ile oğlu Hasan Ali Ş., telefonda tartışmaya başladı. Daha sonra Hasan Ali Ş., arkadaşlarıyla babasının çalıştığı erik bahçesine gitti. Tartışma burada da sürdü. Hasan Ali Ş., yanında bulunan kurusıkı tabancayla babasına yakın mesafeden ateş etti. Namlu ucundan çıkan az miktardaki plastik parçanın isabet etmesiyle Kadir Ş. hafif yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluşan baba Kadir Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan Hasan Ali Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.