Manisa, Baharı Konserle Karşıladı - Son Dakika
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Manisa, Baharı Konserle Karşıladı

22.03.2022 13:53
Manisa, Baharı Konserle Karşıladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, muhteşem bir bahar konseri düzenledi. Gönüllere dokunan birbirinden güzel şarkıları seslendiren koro, kendilerini dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı'nı, Türk Sanat Müziği konseriyle karşıladı. Aylin Eralp Demirbek Şefliğindeki, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, birbirinden seçkin şarkıları başarıyla seslendirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'ndaki konseri, Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, İl Kültür Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Seyfettin Onat ve çok sayıda Manisalı takip etti. "Bahar Geldi Gül Açıldı" şarkısıyla başlayan konser, koro ve solo olarak performanslarla devam etti. Hareketli ve duygusal şarkıları başarıyla seslendiren koroya, izleyiciler de coşkuyla eşlik etti. Konserin sonunda, Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Seyfettin Onat, Şef Aylin Eralp Demirbek ve koroyu tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Kaynak: Bültenler
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