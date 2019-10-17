Son Dakika Haberleri: Manisa bakan gül her vatandaşımıza eşit davranmanızı istiyoruz
Son Dakika Güncel Manisa bakan gül her vatandaşımıza eşit davranmanızı istiyoruz

Manisa bakan gül her vatandaşımıza eşit davranmanızı istiyoruz

1 saat önce

Bakan Gül Her vatandaşımıza eşit davranmanızı istiyoruz (2)MANİSA'DAN AYRILDIAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliye ziyaretinin ardından Manisa Valiliği'ne geldi.

Bakan Gül Her vatandaşımıza eşit davranmanızı istiyoruz (2)

MANİSA'DAN AYRILDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliye ziyaretinin ardından Manisa Valiliği'ne geldi. Valilik binası önünde protokol üyelerince karşılanan Bakan Gül, ardından şeref defterini imzaladı. Bakan Gül, daha sonra, Vali Ahmet Deniz ile makamında görüştü. Valilikte kısa bir konuşma yapan Bakan Gül, Manisa'nın köklü tarihiyle önemli bir adalet şehri olduğunu vurguladı. Manisa'nın önemli sanayi ve tarım kenti olduğunu belirten Gül, hükümetin buraya yatırımlarının süreceğini ifade etti. Programı kapsamında AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Gül, partilileriyle tek tek selamlaştıktan sonra 1453 Toplantı Salonu'na geçti. Bakan Gül, basına kapalı olarak partilileriyle konuştu. Bakan Gül'ün parti ziyareti sırasında AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve partililer hazır bulundu. Ziyaretin ardından Bakan Gül, Manisa'dan ayrıldı. Karayoluyla İzmir'e hareket eden Bakan Gül'ün havayoluyla Ankara'ya gideceği bildirildi.

Manisa bakan gül her vatandaşımıza eşit davranmanızı istiyoruz

Abdulhamit Gül, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:43 Kaynak: DHA
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