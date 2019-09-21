Manisa bakan pakdemirli, 'baba dostlarıyla' memleketi manisa'da buluştu

Bakan Pakdemirli, 'baba dostlarıyla' memleketi Manisa'da buluştu

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da, babası merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla yemekte buluştu. Bakan Pakdemirli, "15 yıldır toplanmayan tarım şurası toplanmıyordu. Ekim ayında tarım şurasını topluyoruz. Burada bizlere ulaştırılan fikirleri tartışacağız. Hangi hizmetleri yaparsak ne gibi faydaları olur konusunda konuşacağız. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak bir tarım haritamızı ekim ayı içerisinde çıkarmış oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Yunusemre ilçesindeki bir otelde "Baba Dostları Vefa Buluşması" adıyla yemek programı düzenlendi. Etkinliğe; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi(YİK) Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Ekrem Pakdemirli döneminde siyaset yapmış pek çok isim, bürokrat ve Ekrem Pakdemirli'nin dostları katıldı. Yemek sonrası konuşan Pakdemirli, sözlerine başladığı sırada duygusal anlar yaşadı. Daha sonra konuşmasına devam eden Pakdemirli, babasıyla olan anılarını anlattı.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Başkanlık sisteminin doğru bir hamle olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Yüz yıllık bir sistemi değiştiriyoruz. Hemen 6 ayda başarılı olmasını beklememek lazım. Eksikler var. Olacaktır. Bunlarda yolda giderilir. Herkes bundan emin olsun. Ama başkanlık sistemi bu zor coğrafyayı yönetmek için en iyi sistemlerden bir tanesidir. Başkanlık sistemine ben inanıyorum. Özal'ın inandığı gibi inanıyorum. Demirel'in inandığı gibi inanıyorum" dedi.

"TARIM ŞURASI TOPLANACAK"

Babasının anılarının ardından, bakanlık olarak yapacakları faaliyetlerden bahseden Tarım Bakanı Pakdemirli, "Bakanlık görevime ilk geldiğimden beri birşey hayal etmiştim. Fidan konusunda dünya rekoru kırmayı. 11 Kasım 2019'da saat 11.00'de 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bunu buradan duyuruyorum. 81 ilde eş zamanlı yapacağız. Kampanyaya katılmak isteyenler lütfen katılsınlar. Tarım Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan bir konudur. Bakanlık görevimin başından beri üretici dostu bir politika izleyeceğimizi söylemiştik. Bu politikaları izlediğimizde üzüm, fındık, pancay, buğday, arpa, hububat ve mümkün mertebe diğer tüm ürünlerde üreticimizin yanında olcağız. Biraz bu konuda eleştiri alabiliyoruz. Enflasyonun üzerinde rakam veriyorsunuz diye bize kızıyorlar. Ama yapacak birşeyimiz yok bu üretimleri sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Çok yakında da süte zam yapacağız.15 yıldır toplanmayan tarım şurası toplanmıyordu. Ekim ayında tarım şurasını topluyoruz. Burada bizlere ulaştırılan fikirleri tartışacağız. Hangi hizmetleri yaparsak ne gibi faydaları olur konusunda konuşacağız. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak bir tarım haritamızı ekim ayı içerisinde çıkarmış oluruz diye düşünüyorum."

Ekrem Pakdemirli'nin hayatının anlatıldığı kısa videonun paylaşıldığı programda Bakan Pakdemirli, toplantıya katılan misafirlere çam fidanı hediye etti. Bakan Pakdemirli, oteldeki yemek programının ardından yemeğe katılanlarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Pakdemirli bir süre daha otelde kalarak ardından kentten ayrıldı.