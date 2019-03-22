Manisa Bakan Pakdemirli: Tarım Üreticilerine Destekleme Ödemeleri Bugün Başlayacak
1 saat önce
Bakan Pakdemirli: Tarım üreticilerine destekleme ödemeleri bugün başlayacakManisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün saat 18.00'de yapılacak desteklemeyle üreticilere 1 milyar 432 milyon TL tutarında ödeme yapılacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli: Tarım üreticilerine destekleme ödemeleri bugün başlayacak Manisa
'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, bugün saat 18.00'de yapılacak desteklemeyle üreticilere 1 milyar 432 milyon TL tutarında ödeme yapılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manisa'nın Akhisar
ilçesine geldi. Akhisar Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, üreticilerin sevinderecek bir açıklama yaptı. Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri kapsamında açıklama yapan Bakan Pakdemirli, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Küçük Aile İşletmesi Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Çay
Primi ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ödemelerinin üreticilere, bugün saat 18.00'den sonra ödeneceğini söyledi. Fındık alan bazlı gelir desteği çerçevesinde; 16 ilde 404 bin 183 üreticiye 847 milyon TL, küçük aile işletmesi desteği çerçevesinde 58 ilde 13 bin 308 üreticiye 4.6 milyon TL, yem bitkileri desteği çerçevesinde 25 ilde 105 bin 49 üreticiye 380.7 milyon TL, çay primleri çerçevesinde 5 ilde 178 bin 150 üreticiye 191.5 milyon TL ve sertifikalı tohum üretim desteği çerçevesinde 6 ilde 34 üreticiye 8.3 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti. Bakan Pakdemirli, desteklemeler kapsamında toplam 1 milyar 432 milyon TL ödeme yapılacağını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:22 Kaynak: DHA
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