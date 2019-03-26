Son Dakika Haberleri: Manisa Bakan Pakdemirli Zincir Mağazalarına da Mal Tedariği Yapmaya Başlıyoruz

Manisa Bakan Pakdemirli Zincir Mağazalarına da Mal Tedariği Yapmaya Başlıyoruz

1 saat önce

Manisa Bakan Pakdemirli Zincir mağazalarına da mal tedariği yapmaya başlıyoruz(Tür: Yurt)

Manisa Bakan Pakdemirli Zincir mağazalarına da mal tedariği yapmaya başlıyoruz

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:38 Kaynak: DHA

Manisa, Güncel
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