Son Dakika Haberleri: Manisa Bakan Pekcan, 6 Ayda 28 Şehirde 31 İhracat Destek Ofisi Açtıklarını Açıkladı

Manisa Bakan Pekcan, 6 Ayda 28 Şehirde 31 İhracat Destek Ofisi Açtıklarını Açıkladı

1 saat önce

Manisa Bakan Pekcan, 6 ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtıklarını açıkladı (2-EK)(Tür: Yurt)

Manisa Bakan Pekcan, 6 ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtıklarını açıkladı (2-EK)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:32 Kaynak: DHA

İhracat, Manisa, Güncel
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