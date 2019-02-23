Manisa Bakan Pekcan, 6 Ayda 28 Şehirde 31 İhracat Destek Ofisi Açtıklarını Açıkladı
1 saat önce
Manisa Bakan Pekcan, 6 ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtıklarını açıkladı (2-EK)(Tür: Yurt)
Manisa
Bakan Pekcan, 6 ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtıklarını açıkladı (2-EK)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:32 Kaynak: DHA
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