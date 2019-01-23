Manisa Balkondan Evine Girilip, Hastaneye Kaldırıldı

Balkondan evine girilip, hastaneye kaldırıldı
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, evinde yarı baygın halde bulunan 65 yaşındaki Kamile Tunç, merdivenli araç yardımıyla eve giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Soğuk algınlığı nedeniyle aldığı haplar yüzünden kendinden geçtiği belirlenen Tunç, hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Mahallesi
, Lale Sokak'taki 4 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Kamile Tunç'un bugün ortalıklarda görünmemesi üzerine komşuları merak edip, saat 17.30 sıralarında ziline bastı. Ancak, kapıyı açan olmadı. Tunç'un telefonuna da cevap vermemesi üzerine endişelenen komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri de sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, merdivenli araçla balkon kapısından eve girdiklerinde, yaşlı kadını kanepede yarı baygın halde buldu. Soğuk algınlığı nedeniyle aldığı haplar yüzünden kendinden geçtiği belirlenen Tunç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tunç'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Sosakta yaşayanlardan Yılmaz Özsoy, "Kamile Teyze, uzun yıllardır burada yaşıyor. Aldığı ilacın etkisiyle sersemlemiş, kendinden geçerek uyuya kalmış. Neyse ki komşularının dikkati sayesinde yardım ulaştırılıp, hastaneye kaldırıldı. Allah, komşularından ve kendisini kurtaran itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden razı olsun. Kendisine de geçmiş olsun" dedi.