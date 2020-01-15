Manisa balkondan girip, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldüren zanlı tutuklandı- yeniden - Son Dakika

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Manisa balkondan girip, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldüren zanlı tutuklandı- yeniden
6 saat önce
MANİSA Balkondan girip, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldüren zanlı tutuklandı- YENİDEN.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:11 Kaynak: DHA
MANİSA Balkondan girip, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldüren zanlı tutuklandı- YENİDEN
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