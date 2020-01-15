Manisa balkondan girip, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldüren zanlı tutuklandı- yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa balkondan girip, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldüren zanlı tutuklandı- yeniden - Son Dakika

Manisa balkondan girip, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldüren zanlı tutuklandı- yeniden

6 saat önce

MANİSA Balkondan girip, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldüren zanlı tutuklandı- YENİDEN.

MANİSA Balkondan girip, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldüren zanlı tutuklandı- YENİDEN

Manisa balkondan girip, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldüren zanlı tutuklandı- yeniden

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:11 Kaynak: DHA
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