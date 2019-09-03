Manisa bantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden oldu- güvenlik...

MANİSA Bantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden oldu- GÜVENLİK KAMERASI

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Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi