Son Dakika Haberleri: Manisa bantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden oldu- güvenlik...
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Manisa bantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden oldu- güvenlik...

8 saat önce

MANİSA Bantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden oldu- GÜVENLİK KAMERASI.

MANİSA Bantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden oldu- GÜVENLİK KAMERASI

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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:22 Kaynak: DHA
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