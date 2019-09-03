Manisa bantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden oldu- güvenlik...
8 saat önce
MANİSA Bantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden oldu- GÜVENLİK KAMERASI.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:22 Kaynak: DHA
MANİSA Bantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden oldu- GÜVENLİK KAMERASI
Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması