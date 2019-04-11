Manisa Barış Manço Akhisar'da Konserle Anıldı

Barış Manço Akhisar'da konserle anıldıManisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen konserde, merhum sanatçı Barış Manço anıldı.

Barış Manço Akhisar'da konserle anıldı



Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen konserde, merhum sanatçı Barış Manço anıldı. Ayrıca sahneden bir kişi, işaret diliyle konseri seslendirdi.



Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen Akhisar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akhisar Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Barış Manço'yu Anma Gecesi', Akhisar Belediyesi Bülent Ciğeroğlu Kültür Salonu'nda gerçekleşti. Farkındalık oluşturmak amacıyla Akhisar'daki müzik öğretmenlerinden oluşan koro ve solistlerin söylediği şarkılar, aynı zamanda sahnede işaret diliyle seslendirildi. Toplam 16 şarkının seslendirildiği konseri, Akhisarlılar ilgiyle izlendi.



Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Erdem, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Hüseyin Oktay ve vatandaşlar geceye ilgi gösterdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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