Manisa barış manço alaşehir'de şarkıları ile anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa barış manço alaşehir'de şarkıları ile anıldı - Son Dakika

Manisa barış manço alaşehir'de şarkıları ile anıldı

7 saat önce

Barış Manço Alaşehir'de şarkıları ile anıldıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, '7'den 7'den 77'ye Barış Manço'yu Anma' etkinliği düzenlendi.

Barış Manço Alaşehir'de şarkıları ile anıldı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, '7'den 7'den 77'ye Barış Manço'yu Anma' etkinliği düzenlendi. Alaşehir'deki müzik tutkunu öğretmen, öğrenci ve müzisyenlerden oluşan 15 kişilik bir grup, merhum şarkıcı Barış Manço'nun 15 eserini seslendirdi.

Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından geçen 6 Şubat'ta yapılması planlanan ancak Van Başkale'de meydana gelen çığ felaketi nedeniyle ertelenen '7'den 77'ye Barış Manço'yu Anma' etkinliği dün akşam gerçekleştirildi. Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'ndeki anma etkinliğine ilgi büyük oldu. 500 kişilik salon dolarken, aralara takviye olarak sandalyeler konuldu. Ancak, buna rağmen bir çok kişi dışarda kaldı.

Anma programında, Alaşehir'deki müzik tutkunu öğretmen, öğrenci ve müzisyenlerden oluşan 15 kişilik bir grup, merhum şarkıcı Barış manço'nun 15 eserini seslendirdi. Şefliğini müzik öğretmeni Ahmet Orsan'ın yaptığı grubun konserini Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ve Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de izledi.

Konserin yapıldığı salonun fuayesinde, Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından üretilen yiyecek, giyecek, tablo ve çeşitli takı malzemelerinin satışı yapıldı. Buradan elde edilecek gelirin 150 üniversite öğrencisinin eğitimine destek için harcanacağı bildirildi.

Barış Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde, İstanbul'da kal krizinden yaşamını yitirmişti.

Manisa barış manço alaşehir'de şarkıları ile anıldı

Barış Manço, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:34 Kaynak: DHA
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