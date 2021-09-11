Manisa BBSK: 78 - Akhisar Belediye: 80 - Son Dakika
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Manisa BBSK: 78 - Akhisar Belediye: 80

11.09.2021 19:49
Manisa BBSK: 78 - Akhisar Belediye: 80

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Akhisar Belediyesine 80-78 kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Akhisar Belediyesine 80-78 kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonundaki ikinci hazırlık maçında Akhisar Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Maçı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökmen Aytaç ve Özcan Nalbantlar ile Genel Menajer Nihat Mala da tribünde takip etti. Akhisar'da oynanan mücadelede Akhisar Belediyesi ilk periyodu 25-21 önde kapattı. Manisa derbisinde ikinci periyotta da skor üstünlüğünü koruyan Akhisar Belediyesi soyunma odasına 46-41 önde gitti.

İkinci yarıdaki baskı yeterli olmadı

Mücadelenin ikinci yarısında etkili savunma yapan Manisa BBSK, 5 sayılık farkı eriterek üçüncü periyotta skorda dengeyi yakaladı. Dördüncü periyoda 62-62 eşitlikle başlandı. Maçın bitmesine 7 dakika kala 9 sayı geriye düşen ekibimiz yaptığı etkili müdafaa ve hücumda bulduğu sayılarla 78-77 öne geçmeyi başardı. Son anlarda yapılan basit hatalar sonrasında karşılaşma 80-78'lik skorla Akhisar Belediyesinin üstünlüğü ile sona erdi.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Manisa BBSK: 78 - Akhisar Belediye: 80 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa BBSK: 78 - Akhisar Belediye: 80 - Son Dakika
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