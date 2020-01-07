Manisa BBSK altyapıda şampiyonluğu ilan etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor U18 basketbol takımı, ligin bitimine bir hafta kala karşılaştığı Akhisar Belediyespor engelini 58-49'luk skorla geçerek, Genç Erkekler Basketbol Manisa Ligi'nde şampiyonluğu ilan etti.



Genç Erkekler Manisa Liginde Manisa Büyükşehir Belediyespor U18 basketbol takımı Akhisar Belediyespor U18 basketbol takımıyla karşılaştı. Maçın ilk anından itibaren iki takım da savunma ağırlıklı bir oyun oynadı. İlk periyot 8-8 beraberlikle geçilirken, devre arasına 23-23 eşitlikle gidildi. Karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Manisa Büyükşehir Belediyespor 47-37'lik skorla farkı 10 sayıya çıkardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmanın son periyodunda da üstünlüğünü kaybetmedi ve karşılaşmadan 58-49'luk skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın son düdüğüyle büyük bir sevinç yaşayan takım, Manisa'da grup şampiyonluğunu ilan etti. Oynadığı 7 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmeyen takım, son hafta karşılaşmasında Ergü Spor Kulübü ile karşılaşacak ve Manisa grubunu tamamlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor 10- 14 Mart tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek Bölge Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek. - MANİSA