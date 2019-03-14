Manisa Bbsk Altyapısına Seminer

Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapısına 'Irkçılık-ayrımcılık ve fair-play' konulu seminer verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapısına 'Irkçılık-ayrımcılık ve fair-play' konulu seminer verildi.



Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip olma adına önemli adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da alt yapı sporcularının ve antrenörlerinin çeşitli konularda bilinçlendirilmesi adına faaliyetler devam ederken, Kulüp Lisans Başvuru Semineri programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un tüm yaş gruplarındaki sporcularına ve antrenörlerine İkiz Kuleler MASKİ Salonu'nda, 'Irkçılık- ayrımcılık ve fairplay' konulu seminer verildi. İkiz Kuleler MASKİ Salonu'nda, Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selhan Özbey ve Celal Bayar Üniversitesi Spor Fakültesi Araştırma Görevlisi Naci Kalkan tarafından verilen seminere, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, Kulüp Genel Müdürü Alparslan Kaya, alt yapı sporcuları ve antrenörler katıldı.



Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün organize ettiği seminer öncesinde açıklamalarda bulunan Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selhan Özbey, "Aslında bizim temel amacımız spor yoluyla çocukların ve gençlerin gelişimine destek vermek. Bu kapsamda özelikle ırkçılık-ayrımcılık ve fairplay konularını işledik. Bunlar sadece sporda değil, yaşamda da çok önemli. Sporda yaşamak içinde bir olgu. Dolayısıyla aslında sporu kullanarak, bu değerleri onların yaşamın içinde kullanmalarını sağlamak istedik. Genel olarak hedefimiz bu. Sporcularımız ve antrenörlerimiz için çok faydalı bir seminer gerçekleştirdiğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Celal Bayar Üniversitesi Spor Fakültesi Araştırma Görevlisi Naci Kalkan ise seminer sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu seminerin amacı sporcularımızın ve antrenörlerimizin fair-play konusunda bilgilendirilmesiydi. Irkçılık ve ayrımcılık konularında neleri doğru, neleri yanlış yaptığımızı, neleri yapmamız veya yapmamamız gerektiği hakkında bilgilendirme toplantısı yaptık ve seminer verdik. Özellikle sporcularımız açısından bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yaş gruplarındaki çocukların gerek söylemlerinde, gerek günlük yaşamlarında, gerekse spor sahalarında ister istemez fair- play ve etik dışı davranışlara bulaştıklarını görüyoruz. O nedenle bu eğitimlerin bu yaşlarda önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle bu eğitimi düzenledik" diye konuştu.



Seminere katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, seminer sonrasında desteklerinden dolayı Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selhan Özbey ve Celal Bayar Üniversitesi Spor Fakültesi Araştırma Görevlisi Naci Kalkan'a seminere sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.



Fair-play, ırkçılık ve ayrımcılığın sadece spor sahalarında değil, normal yaşamda da çok önemli olduğuna vurgu yapan Nalbantlar ise seminer sonrasında yaptığı açıklamada, "Hem sporcularımız, hem antrenörlerimiz için oldukça pozitif bir seminer oldu. Sportif başarıların yanı sıra bizim en çok hassas olduğumuz konuların başında fair- play ruhu geliyor. Altyapımızda spor yaşamlarını sürdüren binlerce öğrencimize önce bunu aşılıyoruz. Çok faydalı bir seminer gerçekleştirdik. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı

Manisaspor'un Kupaları, Kasaba Olan Borç Nedeniyle Haczedildi

PFDK, Yardımcısına Küfür Eden Hakem Fırat Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi

Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımına Çağrıldı