Manisa BBSK basket takımında korona ayrılığı - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa BBSK basket takımında korona ayrılığı - Son Dakika Spor

Manisa BBSK basket takımında korona ayrılığı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Liginin belirsiz bir süre ertelenmesi üzerine bu süreci kendi ülkelerinde geçirmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol A Takımı oyuncularından İsiah Umipig ve Brayon Blake ile karşılıklı görüşmeler sonrası sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

Manisa BBSK basket takımında korona ayrılığı, System.String[]

Türkiye Basketbol Liginin belirsiz bir süre ertelenmesi üzerine bu süreci kendi ülkelerinde geçirmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol A Takımı oyuncularından İsiah Umipig ve Brayon Blake ile karşılıklı görüşmeler sonrası sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, Türkiye Basketbol Ligi müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Manisa BBSK A Takım oyuncuları İsiah Umipig ve Brayon Blake de, alınan tedbirler ışığında bu süreci ülkelerinde geçirmek için Türkiye'den ayrıldı. Normal sezonun bitimine 6 hafta kalması ve maç fikstürünün belirsizliği göz önünde bulundurularak, iki oyuncu ile kulüp yönetimi yaptığı görüşmenin ardından yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli oyuncularımıza takımımıza katkıları için teşekkür ediyoruz." denildi. - MANİSA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:03 Kaynak: İHA

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