Manisa BBSK Basketbol Takımı evinde kayıp - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa BBSK Basketbol Takımı evinde kayıp - Son Dakika Spor

Manisa BBSK Basketbol Takımı evinde kayıp

7 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. hafta karşılaşmasında Petkimspor'a 70-85 mağlup oldu.

Manisa BBSK Basketbol Takımı evinde kayıp, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. hafta karşılaşmasında Petkimspor'a 70-85 mağlup oldu.


Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, İzmir temsilcisi Petkimspor'la Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. İlk periyot 9-25 Petkim üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta rakibini pota altından zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Petkimspor'un hızlı hücumlarına engel olamadı ve bu periyot 26-44 Petkimspor üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyoda Manisa Büyükşehir Belediyespor arka arkaya bulduğu üçlükler ile başladı. Skorda arayı kapatmaya başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodun bitimine 3: 34 kala aradaki sayı farkını 1'e indirse de bu periyot 54-58 bitti. Son periyotta Petkimspor sayı farkını açtı ve maç 70-85 sona erdi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:59 Kaynak: İHA
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