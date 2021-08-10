Manisa BBSK Basketbolda Sezonu Açtı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, 2021-2022 sezonu için Tevfik Lav Tesisleri'nde bir araya geldi.Ardından Muradiye Spor Salonu'nda parkeye inen yeşil beyazlı ekibimizde tek hedef şampiyonluk.Takımın ilk antrenmanında Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan ve Genel Menajer Nihat Mala da bulundu. Bora Çaylan, oyunculara seslenerek, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak çok iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Takımımızın hak ettiği yere çıkacağına inancım sonsuz. Birlik beraberlik içinde başarıya odaklanırsak amacımız olan şampiyonluğa ulaşmak kolay olacaktır. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.Baş Antrenör Ceyhun Cabadak da, bu sezondaki tek hedeflerinin kurulan iyi kadro ile zirveye oynamak olduğunu vurguladı.

"Bu sene şampiyonluk kupasını Manisa'ya getirmek istiyoruz"

2021-2022 sezonunda da Manisa formasını terletecek olan başarılı oyuncu Recep Doğrusöz, yeni sezonda hedeflerinin daha büyük olduğunu belirterek, Manisa'ya sezon sonu şampiyonluk kupasını getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"İyi bir kadro kuruldu, bu kadronun amacı, Şampiyonluk"

Geçtiğimiz sezon Semt 77 Yalovaspor forması giyen ve takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük payı olan oyun kurucu Sercan Topçu, Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Topçu, "Kazasız belasız bir sezon diliyorum. Çok iyi bir kadro kuruldu. Amacımız da sezonu şampiyon tamamlamaktır. Bu doğrultuda çok çalışarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.