Son Dakika Haberleri: Manisa BBSK Ceyhun Cabadak ile sözleşme yeniledi
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Manisa BBSK Ceyhun Cabadak ile sözleşme yeniledi

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Antrenörü Ceyhun Cabadak ile yeni sezon için sözleşme tazeledi.

Manisa BBSK Ceyhun Cabadak ile sözleşme yeniledi, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Antrenörü Ceyhun Cabadak ile yeni sezon için sözleşme tazeledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2018-2019 basketbol sezonunu birlikte yürüttüğü Basketbol Antrenörü Ceyhun Cabadak ile yeni sezon için anlaştı. 2019-2020 basketbol sezonu için yeniden anlaşmaya varılan Ceyhun Cabadak ile Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Atılan imzaların ardından yeni sezon için yeni bir yapılanma ile yollarına devam edeceklerini ifade eden Cabadak, şehir için ve Manisa için hayırlı olması dileklerini iletti. Cabadak, kulüpte yabancı olmadığını 2 senedir birlikte çalıştıklarını belirterek, "Geçtiğimiz sezon Play-off potasının içine girdik. Ancak Play-off'tan çıkamadık. Sezon içindeki oyunlarımızdan da çıkarttığımız dersler var. Bu sezon yapılanmayla birlikte daha yukarıları zorlamak istiyoruz. Öncelikle Play-off'un bir parçası olmak istiyoruz" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:50 Kaynak: İHA
basketbol, Büyükşehir Belediyespor, Ceyhun, Manisa, Spor
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