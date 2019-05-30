Son Dakika Haberleri: Manisa BBSK'da görev dağılımı yapıldı
Son Dakika Spor Haber

Manisa BBSK'da görev dağılımı yapıldı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 22 Mayıs Çarşamba günü yapılan olağanüstü genel kurulunda güven tazeleyen Mevlüt Aktan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Manisa BBSK'da görev dağılımı yapıldı, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 22 Mayıs Çarşamba günü yapılan olağanüstü genel kurulunda güven tazeleyen Mevlüt Aktan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulunun görev dağılımları yapıldı. Buna göre, Mevlüt Aktan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

"Mevlüt Aktan: Başkan, Hakan Kadayıfcılar: Başkan Yardımcısı (Okçuluk), Özcan Nalbantlar: Sağlık İşleri Sorumlusu- Taraftar ve Halkla İlişkiler (Yüzme), Bora Çaylan: Genel Sekreter (Atletizm, Basketbol), Tanju Balatlı: Tesisler Sorumlusu (Judo), Onur Baylan: Sayman- Taraftar ve Halkla İlişkiler (Yüzme), Ayberk Aloğlu: (Atıcılık ve Avcılık- Dağcılık- İzcilik- Voleybol), Ertan Korkmaz: Medya ve İletişim Sorumlusu (Badminton-Motor Sporları), Bülent Karakurt: Spor Okulları Sorumlusu (Basketbol), Hüseyin Hasacar: Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu (Cimnastik), Ertuğrul Yıldırım: Yönetim Kurulu Üyesi, Ramazan Burak Aslay: Yönetim Kurulu Üyesi." - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diagne bombayı patlattı: Juventus ile temas halindeyim Ozan Kabak için resmi açıklama: Elimizde tutmamız zor Telekom'u geçen Fenerbahçe, play-off yarı finalinde TOFAŞ'ın rakibi oldu Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:56:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa BBSK'da görev dağılımı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]