Son Dakika Haberleri: Manisa Bbsk'da Hazırlıklar Tamamlandı

Manisa Bbsk'da Hazırlıklar Tamamlandı

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Tokatspor maçının hazırlıklarını Hali Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Manisa Bbsk'da Hazırlıklar Tamamlandı, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Tokatspor maçının hazırlıklarını Hali Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29'uncu hafta mücadelesinde 3 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da Tokat Gazi Osmanpaşa Stadı'nda karşılaşacağı Tokatspor maçının hazırlıklarını Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda oyunun ardından şut çalışması yapan futbolcular antrenmanı yarı sahada taktik, serbest koşu ve stretching ile tamamladı. Yarın sabah Tokat'a gidecek olan Manisa BBSK burada kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:23 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
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